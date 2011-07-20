Євросоюз заявляє, що не змінював своїх зобов'язань щодо модернізації української ГТС

Європейський Союз заявляє, що, разом із трьома міжнародними фінансовими інститутами, він не змінював свого рішення допомогти Україні в модернізації її газотранспортної системи, в реформі українського газового сектора й підвищенні фінансової прозорості НАК «Нафтогаз України» відповідно до правових зобов`язань, які Україна взяла на себе під час приєднання до Енергетичного співтовариства в лютому 2011 року.

Про це сказано в повідомленні представництва Європейського Союзу в Україні, переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що останніми днями у пресі з`явилося декілька статей, в яких стверджувалося, що Європейський Союз втратив інтерес до модернізації української газотранспортної системи. У статтях також йшлося про те, що фінансова підтримка, яка була запропонована в березні 2009 року в спільній декларації (її тоді підписали ЄС, Україна, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк), була відкладена або навіть скасована.

В рамках Інвестиційного інструменту сусідства (NIF) ЄС зараз фінансує технічні, екологічні та соціальні дослідження, яких потребують ці три міжнародні фінансові інститути (Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку) в рамках своїх процедур належного контролю. Ці дослідження також включають оцінку першої фази оновлення газопроводу «Уренгой-Ужгород».

«Їх розробка та їх здійснення проходить у повній співпраці з українськими органами державної влади і за їх підтримки. Очікується, що ці дослідження будуть завершені цієї осені», – зазначається в повідомленні.

ЄС також надав Україні технічну допомогу для забезпечення корпоратизації та фінансової прозорості НАК «Нафтогаз України», що дозволить міжнародним фінансовим інститутам не пізніше кінця цього року позитивно розглянути питання про надання перших кредитів для модернізації української ГТС.

«З українською владою наразі триває дискусія, ЄС сьогодні очікує позитивної відповіді», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня НАК «Нафтогаз України» підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком документи про кредитування модернізації газотранспортної системи України. Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планується виділити вже в 2011 році.

Як повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК, кредит ЄБРР планується виділити на 15 років під держгарантії.

Нагадаємо, Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів із модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію та реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

19 липня Україна почала реалізацію проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород».