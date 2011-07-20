Розрахункова ціна газу для України в ІІІ кварталі становитиме 354 дол./тис. куб. м. – Макуха

Розрахункова ціна російського газу для України в третьому кварталі цього року становитиме 354 долари за тисячу кубометрів.

Про це журналістам сьогодні, 20 липня, повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

«У третьому кварталі, поки що, 354 долари за тисячу кубометрів. Це розрахункова ціна», - сказав В.МАКУХА.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.