Україна в першому півріччі збільшила експорт електроенергії на 17,3%

Україна у січні-червні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 17,3%, або 365,5 млн. кВт/год, порівняно з січнем-червнем 2010 року - до 2,472 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У червні ц.р. експорт електроенергії з України виріс на 24,9%, або на 81,5 млн. кВт/год, порівняно з травнем 2010 року, - до 420,3 кВт/год.

У січні-червні експорт української електроенергії в країни Східної Європи збільшився в 2,5 рази, або на 809,9 млн. кВт/год, - до 1,394 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з української сторони у східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 3,8 рази - до 874,3 млн. кВт/год, до Словаччини - у 2,07 рази, до 519,8 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України у січні-червні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-червня виріс до 218,8 млн. кВт/год проти 3,5 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в даному напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 808,7 млн. кВт/год, що на 48,3% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. У травні українські компанії призупинили експорт електроенергії до Білорусі у зв'язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в даному напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишніми поставкам.

Крім того, в травні-червні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 50,9 млн. кВт/год електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в даному напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбають увають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год, у порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДПЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" - білоруський напрямок.