«Нафтогаз» накопичив у ПСГ 16,9 млрд. кубометрів газу

НАК «Нафтогаз України» станом на 18 липня накопичила у підземних сховищах 16,9 млрд. куб. м. природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, від початку періоду закачування (15 квітня ц.р.) компанія закачала у ПСГ близько 7 млрд. куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. Ціна газу, який НАК «Нафтогаз України» закуповує у РАТ «Газпром» (РФ), встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м.