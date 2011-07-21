Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів

Ф'ючерси на нафту в середу, 20 липня, закрилися з невеликим підвищенням в умовах волатильних торгів після того, як дані показали скорочення запасів нафти у США минулого тижня, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 64 цента, або на 0,7%, до 98,14 долара за барель. Термін дії найближчих ф'ючерсів минув на закритті торгів. Найбільш активно торгуються вересневі ф'ючерси подорожчали на 54 цента, або на 0,6%, до 98,40 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали на 93 цента, або на 0,8%, до 117,99 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту виросли в ціні після того, як Міністерство енергетики повідомило, що запаси нафти у США минулого тижня знизилися на 3,7 млн. барелів. Це зниження виявилося більш значним, ніж очікувалося, хоча воно було дещо нівельовано зростанням запасів нафтопродуктів.

Трейдери вивчають тижневі дані по запасам для визначення орієнтирів щодо попиту та пропозиції у США. Хоча зниження запасів нафти зазвичай сприяє зростанню цін через те, що є сигналом сильного попиту з боку нафтопереробних заводів, протилежна зміна запасів нафтопродуктів може послабити реакцію ринку.

За даними Міністерства енергетики США, запаси бензину минулого тижня виросли на 800 000 барелів. Запаси дистилятів, включаючи топковий мазут і дизельне паливо, підскочили на 3,4 млн. барелів.

Будучи ознакою жвавого попиту на нафтопродукти, коефіцієнт нафтопереробних потужностей виріс на 2,3 відсоткового пункту, до 90,3%, найвищого рівня майже за рік. Аналітики очікували його зростання всього лише на 0,2 відсоткового пункту.

Як показали дані Міністерства енергетики США, розмір Стратегічного нафтового запасу (SPR) залишився без змін. США виділять близько 30 млн. барелів нафти зі стратегічних запасів, що складе половину від виділених світових резервів. Очікується, що деяка частина виділених барелів нафти чинитиме тиск на ринок пізніше у цьому місяці.

Ф'ючерси на нафту в середу торгувалися в широкому діапазоні, досягнувши максимуму 99,02 долара за барель перед виходом даних Міністерства енергетики. Ф'ючерси на нафту залишалися на позитивній території більшу частину дня, але ненадовго стали торгуватися з пониженням, впавши до мінімуму 96,64 долара перед тим, як раптово розвернулися і закрилися з підвищенням порівняно з рівнем закриття попереднього дня.

Деякі учасники ринку пояснюють раптовий відкат цін фіксацією прибутку після зростання, що спостерігалося раніше в середу. Однак відкат залишив інших учасників ринку невпевненими.

Серпневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 3,21 цента, або на 1%, до 3,1470 долара за галон. Серпневі ф'ючерси на топковий мазут виросли на 2,04 цента, або на 0,7%, до 3,1184 долара за галон.