«Чорноморнафтогаз» відновив будівництво газопроводу «Ялта-Форос-Севастополь»

Державне акціонерне товариство (ДАТ) «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) відновило будівництво магістрального газопроводу «Ялта-Форос-Севастополь».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що підрядник будівництва ВАТ «Кримгазбуд» зараз веде роботи на 14-кілометровій ділянці між селом Веселе і селищем Кореїз, до якого вже підведений газопровід середнього тиску з боку Ялти. Будівництво ділянки з установкою трьох газорозподільних пунктів для подачі газу в селища Кореїз, Сімеїз і місто Алупка планується завершити протягом вересня поточного року.

Завершення будівництва високогірної ділянки - від магістрального газопроводу Бахчисарай-Ялта по плато Ай-Петрі зі спуском в село Веселе - відкладено: не вирішено питання про проходження частини газопроводу територією Ялтинського гірськолісового заповідника.

Із закінченням будівництва ділянок газопроводу через плато до села Веселе і від Веселого до Кореїзу буде повністю закільцьований газопровід по Великій Ялті.

Роботи на другій черзі газопроводу «Ялта-Форос-Севастополь» - ділянці Веселе - Форос - веде Головне управління капітального будівництва при Раді міністрів АРК.

Нагадаємо, що на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку курортної зони Великої Ялти» у 1998 році Кабінетом міністрів України прийнята Комплексна програма соціально-економічного розвитку Великої Ялти, а газифікація населених пунктів ПБК визначена пріоритетним напрямком розвитку інфраструктури. У 2003 році функції замовника будівництва магістрального газопроводу «Ялта - Форос - Севастополь» доручили ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Зараз проект газопроводу включає в себе чотири черги загальною довжиною 59,2 км. Перша - через плато Ай-Петрі газопровід довжиною 26,1 км протягнуть на Південнобережжі до селища Веселе, друга - 18,9 км від Веселого до Фороса, третя - 14,2 км від Веселого до Кореїзу.

На першій 26-кілометровій високогірній ділянці частина робіт з 2004 року виконана за рахунок коштів держбюджету. Підрядник будівництва «Укргазбуд» зварив, ізолював, футирував і уклав у траншеї 13 км газопроводу. До вирішення питання про проходження нитки газопроводу по території Ялтинського гірськолісового заповідника будівництво призупинено.

При цьому населені пункти від Ялти до Севастополя, серед яких - Місхор, Алупка, Симеїз, Кацивелі, Форос, до цих пір не газифіковані. Це багато років не тільки стримує розвиток курортно-рекреаційного комплексу ПБК, значно скорочує тривалість курортного сезону, а й погіршує екологічну обстановку, оскільки підприємства комунальної теплоенергетики та котельні санаторно-курортних установ працюють на твердому і рідкому паливі.