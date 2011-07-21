У Києві розпочалося чергове судове засідання у справі Діденка, Макаренка і Шепітька

У Печерському районному суді Києва розпочалося чергове засідання з розгляду кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання почалося о 11.20. Головує у справі суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

І. ДІДЕНКО перебуває за гратами, у той час як А. МАКАРЕНКО та Т. ШЕПІТЬКО знаходяться в залі суду серед учасників процесу.

Суд розпочався за відсутності представників телекомпаній і фотокореспондентів. За судовим засіданням будуть спостерігати тільки представники друкованих ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, І. ДІДЕНКА та А. МАКАРЕНКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз Україна» і російським ВАТ «Газпром».

У цій справі, крім І. ДІДЕНКА та А. МАКАРЕНКА, звинувачення були пред'явлені й іншим посадовим особам, які працювали з ними - Т. ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСКОМУ.

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А. МАКАРЕНКА та Т. ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням шанованих людей про їх звільнення, поганим станом здоров'я А. МАКАРЕНКА та наявністю у Т. ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

У той же час суд відмовив І. ДІДЕНКУ змінити йому запобіжний захід, мотивувавши своє рішення тим, що І. ДІДЕНКО має вид на проживання в Іспанії, а також тим, що на волі він може вплинути на проведення слідчих дій щодо нього.