ГПУ отримала зі США матеріали справи Лазаренка, яку буде вивчати в рамках справи проти Тимошенко

Генеральна прокуратура отримала від органів американської юстиції матеріали кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА та його спільників, яку буде вивчати в рамках кримінальних справ проти лідера партії «Батьківщина», екс-глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Він процитував деякі пункти звинувачення, в якому мова йде про компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), а також про компанію «Сомоллі Ентерпрайзес Лімітед», яка, як підкреслив Р. КУЗЬМІН, за даними американського слідства, належить Ю. ТИМОШЕНКО. Зокрема, в цих документах йдеться про те, що П. ЛАЗАРЕНКО одноосібним рішенням видавав державні гарантії на борги ЄЕСУ перед російською компанією «Газпром» та багато іншого.

Також Р. КУЗЬМІН повідомив інші факти, викладені в документах кримінальної справи.

«Документи передані Україні офіційно органами юстиції США і будуть вивчатися в рамках кримінальних справ», - сказав Р. КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. П. ЛАЗАРЕНКО був премьерер-міністром України з травня 1996 по липень 1997 рр..

П. ЛАЗАРЕНКО був засуджений у США за «відмивання» грошей. Він відбуває покарання у федеральній в`язниці Дубліна (штат Каліфорнія).

За даними ЗМІ, П. ЛАЗАРЕНКО повинен вийти на волю у січні 2012 року.