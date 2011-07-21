Генпрокуратура вивчить питання, чи повинна Україна віддавати борги ЄЕСУ - Кузьмін

Генеральна прокуратура вивчить питання про те, чи повинна Україна віддавати борги компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов'язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Р. КУЗЬМІН нагадав про лист Міністерства оборони Російської Федерації, відповідно до якого Україна повинна відшкодувати 405 млн. дол, накопичені компанією ЄЕСУ.

При цьому він зазначив, що Міністерство оборони РФ вимагає від України повернути борги, апелюючи до того, що їх повернення гарантував Кабінет міністрів України у листі за підписом тодішнього глави українського уряду Павла ЛАЗАРЕНКА.

При цьому Р. КУЗЬМІН зазначив, що відповідне рішення Кабінету міністрів не зафіксовано в офіційних документах уряду. На думку в.о. генпрокурора, П. ЛАЗАРЕНКО сфальсифікував це рішення.

«Це означає, що гарантії, надані Росії, були виконані так само, як і директиви ТИМОШЕНКО. Це загальна практика фальсифікації документів», - сказав Р. КУЗЬМІН.

При цьому він зазначив, сьогодні виникає питання: чи повинна Україна повертати цей борг Міноборони РФ. За словами Р. КУЗЬМІНА, слідство розбереться в цій проблемі.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р. КУЗЬМІН також зазначив, що на сьогоднішній день не існує жодного судового рішення - ні в Росії, ні в Україні, - яким Ю. ТИМОШЕНКО була б виправдана за звинуваченнями в незаконній діяльності на посаді глави ЄЕСУ.

За його словами, в Росії кримінальні справи були закриті після закінчення строку притягнення Ю. ТИМОШЕНКО до відповідальності, і після визнання нею своєї провини.

В Україні всі кримінальні справи були закриті генеральним прокурором Святославом ПІСКУНОМ у 2005 році, після обрання Ю. ТИМОШЕНКО прем'єр-міністром, сказав Р. КУЗЬМІН.

Відповідаючи на питання, чому, на думку Генпрокуратури, Ю. ТИМОШЕНКО не повернула борги ЄЕСУ з держбюджету в той час, коли очолювала уряд, Р. КУЗЬМІН зазначив, що це хороше запитання, але його краще поставити безпосередньо самій Ю. ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в ЗМІ було опубліковано лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол

Ю. ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю. ТИМОШЕНКО запевняє, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю. ТИМОШЕНКО.