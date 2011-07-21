«Чорноморнафтогаз» збільшив платежі до бюджету на 42%

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АРК) у січні-червні ц.р. перерахувало до Державного та місцевого бюджетів 257,045 млн. грн. податкових платежів і зборів, що на 41,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, за результатами першого півріччя 2011 року до Державного бюджету компанія перерахувала 237 млн. грн., а до місцевих бюджетів - більше 20 млн. грн.

«Зросли ціни на нафту, підприємство збільшило видобуток рідких вуглеводнів, стали вище ставки рентних платежів - все це призвело до того, що компанія заплатила більше рентних платежів, за рахунок чого зросли загальні податкові відрахування», - повідомив заступник голови правління «Чорноморнафтогазу» Олександр КАЦУБА.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Чорноморнафтогаз» перерахував до Державного та місцевого бюджетів 338,2 млн. грн. податкових платежів і зборів, що на 34,7% більше, ніж за 2009 рік (251 млн. грн.).

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз Україна» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз Україна».