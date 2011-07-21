НКРЕ збільшила тариф «Київенерго» на передачу електроенергії на 6,6% з серпня

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф енергопостачальної компанії ВАТ «Київенерго» на передачу електроенергії в середньому на 6,6% із серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.

Зокрема, тариф компанії на передачу електроенергії споживачам першого класу напруги зросте з 1 серпня на 6,78% - до 6,3 грн. за МВт/год., другого класу - на 6,36%, - до 79,28 грн. за МВт/год. (без урахування ПДВ).

Тарифи компанії на постачання електроенергії залишили на колишньому рівні: для великих споживачів - 4,18 грн. за МВт/год., для дрібних - 20,88 грн. за МВт/год.

Тарифи компанії на передачу електроенергії змінені у зв`язку зі збільшенням обсягу її інвестиційної програми на 2011 рік.

Зокрема, регулятор збільшив обсяг інвестпрограми «Київенерго» на 10,4%, або на 62,065 млн. грн. - до 658,717 млн. гривень (з ПДВ), за рахунок включення в неї переліку заходів на 43,466 млн. грн., не виконаних в рамках інвестпрограми 2010 року. Крім того, НКРЕ врахувала додатково 18,599 млн. грн. на фінансування робіт з будівництва кабельної лінії 110 кВ до підстанції "Прибережна" за рахунок очікуваного прибутку компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельнях.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).