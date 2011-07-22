Сьогодні у США мають розпочати слухання за позовом Тимошенко до РосУкрЕнерго

Сьогодні у суді Нью-Йорка мають відбутися перші слухання щодо позову колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО проти компанії РосУкрЕнерго та її співвласника Дмитра ФІРТАША.

Як повідомляє Радіо Свобода , суддя окружного суду південного округу Нью-Йорк Річард САЛЛІВАН запросив співвласника РосУкрЕнерго Д.ФІРТАША і колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з’явитись у суді 22 липня, об 11:45 за американським часом.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що планує бути там. Але, як зазначив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО, відповідно до законодавства США, позивач не зобов’язаний бути особисто. На суді можуть бути присутні його представники. Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває на підписці про невиїзд.

Наприкінці червня бізнесмен Д.ФІРТАШ повідомив, що не отримував офіційних повідомлень про позов проти нього у Нью-Йорку.

У квітні цього року Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка позов до швейцарської компанії РосУкрЕнерго та її співвласника Д.ФІРТАША за звинуваченням у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні.

У документах, які надійшли до окружного суду Манхеттена, йдеться, що РосУкрЕнерго і Д.ФІРТАШ «підірвали верховенство закону в Україні», «ошукали громадян», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду.

У 2010 році Арбітражний інститут торгової палати в Стокгольмі ухвалив рішення, яке зобов’язало НАК «Нафтогаз України» повернути компанії РосУкрЕнерго 12,1 мільярда кубометрів газу.

Наприкінці квітня 2011 року стало відомо, що Нафтогаз повернув РосУкрЕнерго зазначений обсяг газу.