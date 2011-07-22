За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 0,4%

З 15 по 22 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,3–0,5% (в середньому на 0,4%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збереглися на рівні 9,44 грн./літр; на бензин А-92 – знизилися на 0,5% - з 9,98 грн./літр до 9,93 грн./літр; на бензин А-95 – знизилися на 0,3% - з 10,27 грн./літр до 10,24 грн./літр; на дизельне пальне – знизилися на 0,3% - з 9,73 грн./літр до 9,70 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.