«Волиньобленерго» збільшило прибуток в 4,8 рази

ПАТ «Волиньобленерго» (Луцьк) в січні-червні 2011 року збільшило чистий прибуток в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 16,917 млн. грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у вказаний період чистий дохід компанії збільшився на 21,6% - до 308,858 млн. грн., а валовий прибуток - в 1,86 рази до 35,737 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Волиньобленерго» в січні-березні 2011 року збільшило чистий прибуток в 2,3 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 9,37 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Волиньобленерго» здійснює передачу та постачання електроенергії споживачам Волинської області.

Статутний фонд підприємства становить 23 млн. 863,8 тис. грн.

Державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», ще 17,2% належать ТОВ «КУА Сварог Ессет Менеджмент» (Сьомий).

«Волиньобленерго» завершила 2010 рік з прибутком 928 тис. грн., тоді як за підсумками 2009 року чистий збиток компанії склав 3,215 млн. грн.