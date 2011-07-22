Представники «Смарт-холдингу» переобрані до ради директорів Regal Petroleum

Сьогодні, 22 липня, акціонери британської нафтогазової компанії Regal Petroleum plc з активами в Україні переобрали трьох представників компанії «Смарт-холдинг» у раду директорів Regal Petroleum.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Смарт-холдинг».

Зокрема, до ради директорів Regal Petroleum знову обрані генеральний директор компанії «Смарт-холдинг» Олексій ПЕРТІН, перший заступник генерального директора «Смарт-холдингу» з розвитку та управління активами Олексій ТИМОФЄЄВ і перший заступник генерального директора «Смарт-холдингу» з фінансів Денис РУДЄВ.

Як повідомлялося, в березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакета акцій Regal Petroleum. Згідно з підписаним в березні 2011 р. компанією "Смарт-холдинг» і Energees Investments угодою про взаємини c Regal Petroleum plc, «Смарт-холдинг» буде представлений в Раді директорів Regal Petroleum трьома директорами.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

Інвестиційна діяльність Групи компаній «Смарт-холдинг» сфокусована на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Найбільшою інвестицією Групи є 23,75% міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», що об'єднує 27 підприємств в Україні, Європі та США.