«Вугілля України» залучить 400 млн.грн. у «дочки» російського Ощадбанку

Державне підприємство «Вугілля України» обрало «Дочірній банк Ощадбанку Росії» (м. Київ) для залучення двох кредитних ліній на загальну суму 400 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні ДП, оприлюдненому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, держпідприємство 20 липня акцептувало пропозиції банку по послугам відкриття кредитних ліній на 300 млн. грн. і 100 млн. грн. Кредит залучається на 1 рік. Вартість послуг, запропонована банком, складе 76 млн. грн.

Сторони планують підписати кредитний договір до 20 серпня.

Довідка УНІАН. «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, виробленої державними шахтами.

АТ "Ощадбанк Росії" (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 11,839 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 9,986 млрд. грн., зобов'язання - 10,661 млрд. грн. Статутний капітал банку на 1 липня ц.р. - 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,178 млрд. грн.