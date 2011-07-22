Янукович підписав закон про погашення боргів перед бюджетом за кредитами енергокомпаній

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як відомо, 8 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо погашення заборгованості перед держбюджетом по субкредиту, наданими енергогенеруючим компаніям).

Законом врегульовується питання погашення енергогенеруючими компаніями заборгованості по субкредиту перед держбюджетом на суму 162 млн. грн., а також перерахування цих коштів підприємствам вугільної галузі за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» для погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

Збільшено дохідну частину спеціального фонду державного бюджету на 162 млн. грн. за рахунок надходжень від енергогенеруючих компаній (зокрема: на 21 млн. грн. - від плати за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії, та 141 млн. грн. - від плати за користування кредитами (позиками), залученими державою) з подальшим перерахуванням цих коштів на фінансування видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (код 1101070) для погашення підприємствами вугільної галузі заборгованості за спожиту електроенергію.