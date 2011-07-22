Янукович підписав закон про фінансування лінії 750 кВ "ЗАЕС - ПС "Каховська"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала відповідну Угоду 6 липня.

19 жовтня 2010 Мінпаливенерго та НЕК "Укренерго" підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитну проектну угоду про виділення "Укренерго" кредиту в розмірі 175 млн. євро на спорудження лінії 750 кВ «ЗАЕС - ПС «Каховська». При цьому останньою датою погашення кредиту є 20 жовтня 2025.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО зазначив, що ратифікація зазначеної Кредитної угоди Верховною Радою і його реалізація можуть сприяти підвищенню ефективності, якості та надійності виробництва і передачі електроенергії в південних регіонах України, що матиме позитивні наслідки для національної економіки.