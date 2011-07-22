«Ядерне паливо» і «Казатомпром» планують спільну розробку уранових родовищ

Державний концерн «Ядерне паливо» і національна атомна компанія «Казатомпром» (Казахстан) вивчають можливість спільної розробки уранових родовищ в Україні та Казахстані.

Про це сказано в повідомленні «Ядерного палива» про підсумки візиту української делегації до Казахстану 12-14 липня, яке має УНІАН.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили питання виготовлення контрольно-вимірювальних приладів для видобутку урану, реабілітації територій та підземних вод після виведення з експлуатації уранових рудників.

Казахстанській стороні був представлений український досвід використання технології видобутку урану шляхом підземного свердловинного вилуговування.

Також сторони обговорили перспективи співпраці, який входить у держконцерн, державним підприємством «УкрНІПІІпромтехнологіі» (Жовті Води, Дніпропетровська область) у сфері проектної та науково-технічної діяльності з розробки уранових родовищ України і Казахстану.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Ядерне паливо», створений у квітні 2008 року, об'єднує державні активи України в сфері атомно-промислового комплексу. До складу об'єднання входять держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».