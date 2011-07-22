НПК «Галичина» збільшив збиток в 3,2 рази

ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) у січні-червні збільшило чистий збиток в 3,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 41,557 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні НПК «Галичина» збільшив чистий дохід на 12,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2 млрд. 210,877 млн. грн., А також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 9,9% - до 2 млрд. 697,422 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НПК «Галичина» завершив з чистим прибутком 6,008 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток компанії склав 77,376 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) має проектну потужність для переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік.

25% акцій НПК «Галичина» належать державі, близько 72% акцій контролюють компанії, близькі до групи "Приват".