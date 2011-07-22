Тимошенко не бачить злочину в своїх діях при підписанні газових угод

Екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить ніякого злочину в своїх діях під час підписання газових угод з Російською Федерацією в 2009 році і не розуміє суті звинувачень в обвинувальному висновку прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час судового засідання.

Головуючий у справі Ю. ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ тричі звернувся з питанням до Ю.ТИМОШЕНКО, чи визнає вона себе винною, чи бажає дати показання, чи бажає відшкодувати збиток і чи визнає позов до неї.

Ю.ТИМОШЕНКО спочатку намагалася зробити все, щоб на це питання відповів хтось із її захисників.

«Не порушуйте Кримінально-процесуальний кодекс. Мій захисник Вам на всі питання відповість», - сказала вона, звертаючись до Р. Кірєєва. Проте суддя наполіг, щоб Ю.ТИМОШЕНКО відповідала особисто.

«У моїх діях жодного складу злочину немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, при цьому не піднімаючись зі свого місця.

Вона вкотре наголосила, що справа проти неї є сфальсифікованою на замовлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Але виконавці рано чи пізно за це будуть відповідати», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, обвинувальний висновок прокуратури є ганьбою, оскільки в документах відрізняються дані. «Крім того, я не розумію суті звинувачень», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

За її словами, прокуратура в обвинувальному висновку вказала, що при укладенні договору на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» потрібні були директиви українського уряду. «Скажіть мені, на базі якого нормативного документу ви вимагаєте таких директив. Совість майте», - заявила вона.

Також Ю. ТИМОШЕНКО почала вимагати, щоб суддя їй пояснив, який саме злий намір був у її діях під час підписання угод.

«Крім того, нехай мені покажуть хоч один папір, де є ціна 450 доларів на поставки газу», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО, додавши, що такі заяви є «маніпуляцією і прокурорським хамством».

«Суддя, роз'ясніть мені, де там збиток», - сказала вона, зазначивши, що якщо говорити про збитки, то він мав би стосуватися не НАК «Нафтогаз», а «Укртрансгазу» як транзитера.

Суддя Р. КІРЄЄВ намагався перервати Ю. ТИМОШЕНКО і просив її вести себе толерантно.

«Я веду себе дуже толерантно», - зазначила Ю. ТИМОШЕНКО.