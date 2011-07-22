На Прикарпатті споживання палива дизельного зменшилося на 6,3%, бензину – на 4,9%

На Прикарпатті у червні споживання палива дизельного зменшилося на 6,3%, бензину – на 4,9%. Як повідомили УНІАН у головному управлінні статистики в Івано-Франківській області у червні поточного року підприємствами і організаціями Прикарпаття використано: 359,5 тис.т кам’яного вугілля, або у порівнянні з аналогічним місяцем 2010 року зросло у 2,2 раза, 85,5 тис.т нафти сирої або споживання нафти сирої зросло у 570 разів, 4,2 тис.т палива дизельного або зменшилося на 6,3% та 1,4 тис.т бензину моторного або зросло на 4,9%.

Станом на 01.07.2011р. у споживачів та постачальників Івано-Франківської області залишки кам’яного вугілля становили 181,7 тис.т, нафти сирої – 50,9 тис.т, палива дизельного – 43,7 тис.т, мазутів топкових важких – 15,4 тис.т, бензину моторного – 11,2 тис.т. У порівнянні до відповідної дати минулого року залишки газойлів (палива дизельного) зросли майже у 7 разів, бензину моторного – у 2,3 раза, мазутів топкових важких – на 29,0%, а залишки вугілля кам’яного і нафти сирої зменшились у 1,8 та 1,4 раза, відповідно.