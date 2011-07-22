Китайська Fixam Group вивчає можливість будівництва ВЕС в Херсонській області

Компанія Fixam Group вивчає можливість будівництва в Херсонській області вітроелектростанцій сумарною встановленою потужністю до 1 ГВт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, плани будівництва обговорювалися в ході зустрічі голови Херсонської ОДА Миколи КОСТЯКА з китайською делегацією, до якої увійшли операційний директор інвестиційно-промислової групи FIXAM GROUP Джеймс ДЖАНГ та генеральний представник компанії з міжнародного техніко-економічного співробітництва в країнах СНД Чу ЦЯОШІ.

Крім того, сторони обговорили можливість переведення генеруючих потужностей ВАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» на використання біопалива.

Як повідомляв УНІАН, у даний час в Херсонській області в стадії реалізації знаходяться проекти з будівництва 7 вітроелектростанцій (ВЕС) сумарною потужністю 1,371 ГВт.

Річний технічно можливий потенціал відновлюваних джерел енергії по Херсонській області становить: вітроенергетика - 2860 тис. тонн умовного палива на рік, сонячної енергетики - 310 тис. т.у.п./рік. За оцінками вчених, це дає можливість побудувати на території області ВЕС ємністю 2192 установок номінальною потужністю по 2 МВт кожна, загальна встановлена ​​потужність яких сягатиме 4,385 ГВт.