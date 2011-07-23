Суд оголосив перерву у засіданні по справі Тимошенко до 25 липня

Суд увечері в суботу, 22 липня, оголосив перерву у судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до 10.00 ранку 25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий на судовому засіданні суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ.

Водночас, адвокат Ю.ТИМОШНКО Олександр ПЛАХОТНЮК повідомив суд про неможливість участі у судовому процесі 25 липня, оскільки цього дня об 11.00 він буде зайнятий на іншому судовому процесі, що відбуватиметься у Печерському районному суді Києва.