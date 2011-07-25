Відсутність прогресу в переговорах щодо держборгу США обвалила ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 25 липня, ціни на нафту знижуються на тлі відсутності прогресу в переговорах щодо ліміту держборгу США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже впала на 1,060 долара, або на 1,06% - до 98,810 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent скоротилася на 0,79 долара, або на 0,67% - до 117,880 долара за барель, передає Bloomberg.

США 16 травня подолали чергову верхню межу держборгу, визначену конгресом в минулому році у 14,3 трильйона доларів. У адміністрації є близько тижня, щоб уникнути технічного дефолту, який може статися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення рівня верхньої межі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трильйона доларів. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, за прогнозами, складе близько 1,5 трильйона доларів.