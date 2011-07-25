Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали судового засідання прибула Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Микола СІРИЙ.

Інший захисник - Олександр ПЛАХОТНЮК – відсутній. Він ще напередодні повідомив суддю, що не зможе взяти участі у сьогоднішньому засіданні через те, що буде зайнятий в іншому процесі.

Попереднє засідання суду, що відбувалося 22 липня, тривало понад 12 годин.

Напередодні О.ПЛАХОТНЮК заявляв, що, призначаючи засідання на 25 липня, суддя перешкоджає захисту ознайомитися з матеріалами справи.

"Немає фізичної можливості підготуватися до захисту. Такі призначення розгляду справи через три доби, на ранок наступного робочого дня, свідчать про намагання будь-яким шляхом перешкодити захисту здійснювати свої прямі обов’язки по захисту Юлії ТИМОШЕНКО, зокрема, захист не може ні підготуватися, ні ознайомитися з матеріалами справи", - сказав він.

У свою чергу, М.СІРИЙ, підсумовуючи перебіг судового засідання 22 липня, додав, що нездатність суду роз’яснити суть обвинувачень заганяє ситуацію у глухий кут. "Якщо захист не розуміє, від яких обвинувачень саме в кримінальному сенсі треба захищатися, то подальший хід цієї справи буде нагадувати якийсь юридичний хаос, якесь юридичне безглуздя, бо юридичної перспективи з`ясовувати в суді, чи є подія злочину чи ні – просто немає", - сказав він.

"22 липня був дуже знаковим днем, тому що за законом, за Кримінально-процесуальним кодексом, суддя мусив дати відповідь на одне питання – в чому склад злочину, та мав мені це роз’яснити. Він більше двох годин не міг пояснити, у чому склад злочину, потім пішов в дорадчу кімнату, вийшов і знову нічого не сказав. Навіть суддя за дві години не зміг сформувати, а в чому ж вона винна", - наголосив М.СІРИЙ.