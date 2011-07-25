Тимошенко та її захист знову вимагатимуть закриття справи щодо газових угод

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захисники сьогодні знову вимагатимуть від суду закриття кримінальної справи щодо газових угод 2009 року у зв’язку з відсутністю доказової бази її провини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам перед засіданням Печерського райсуду Києва.

«Ми обов’язково першою будемо заявляти нашу позицію про термінове закриття кримінальної справи, по якій навіть суддя КІРЄЄВ не може зробити висновок, що є виною і що є нібито злочином», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр наголосила, що в обвинувальному висновку немає доказів про здійснення нею злочину.

«Я переконана, що до багатьох людей в Україні і поза її межами вже дійшов зміст усіх цих фальшивих звинувачень і усі це вже розуміють. Тільки ЯНУКОВИЧ заспокоїтися не може, але я думаю, і до нього, скоріш за все, дійде інформація, що треба цю справу давати команду закривати», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Сергій ВЛАСЕНКО, відсторонений від участі у судовому розгляді справи Ю.ТИМОШЕНКО, повідомив, що відповідне клопотання про закриття кримінальної справи обґрунтовуватиметься на відсутності підстав для її порушення.

«Ми ще раз опрацювали обвинувальний висновок і ми ще раз пересвідчилися в тому, що насправді в обвинувальному висновку нема будь-яких підстав, доказів існування події злочину, яку інкримінують ТИМОШЕНКО», - пояснив він.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ повідомив журналістам, що сьогодні напередодні судового засідання він спав всього три години. За його словами, за час перерви у судовому засіданні (з 22.00 22 липня і до 10.00 25 липня) зміг ознайомитися ще з 30 аркушами справи.

«Тобто, тепер я знайомий з 350 сторінками, тому що часу немає», - повідомив він.