Захист просить суд закрити справу проти Тимошенко

Захист екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО просить суд закрити кримінальну справу щодо газових угод через відсутність події злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив на засіданні Печерського райсуду Києва адвокат Микола СІРИЙ.

За його словами, після зачитування обвинувального висновку досі не прозвучала подія злочину. Крім того, за словами М.СІРОГО, відсутні кримінально-процесуальні засоби доказів, які підтверджували б або спростовували б набір можливих незаконних дій, які вчинила Ю. ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра.

М.СІРИЙ протягом тривалого часу обгрунтовував вимогу про закриття кримінальної справи проти Ю. ТИМОШЕНКО.

«Ми вносимо клопотання про закриття кримінальної справи на підставі пункту 1 частини 1 статті 6 КПК у зв'язку з відсутністю події злочину», - сказав адвокат.