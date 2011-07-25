Американська компанія UTICo подала позов до Тимошенко з вимогою виплати боргу ЄЕСУ

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) на початку липня подала до суду в Нью-Йорку позов до екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, вимагаючи від неї виплатити борг компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) на суму 18,3 млн. доларів.

Фотокопії позовної заяви UTICo оприлюднені сьогодні на сайті видання Kyiv Post.

Цим позовом UTICo намагається через Ю. ТИМОШЕНКО домогтися виплати боргу компанії ЄЕСУ, яка у 90-х роках була посередником при продажі середньоазійського і російського газу в Україну і Східну Європу і яку певний час очолювала Ю. ТИМОШЕНКО.

UTICo також звинувачує Ю. ТИМОШЕНКО в тому, що вона приховувала прибутки та активи ЄЕСУ від кредиторів, виводячи їх в офшори і під власний контроль.

Газета нагадує, що перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН 21 липня також заявив про наявність у прокуратури доказів по виведенню прибутків ЄЕСУ, отриманих від торгівлі газом, в офшорні компанії.

У позові UTICo наголошується, що Ю. ТИМОШЕНКО перешкоджала стягуванню боргу з ЄЕСУ, і додається, що "за законами Нью-Йорка, присуджений борг може бути стягнуто з особи, у якої знаходяться гроші боржника". Такою особою UTICo вважає Ю. ТИМОШЕНКО.

"UTICo є кредитором за рішенням суду на борг у розмірі $ 18344480 проти компанії "Єдині енергетичні системи України", в якій ТИМОШЕНКО була президентом і корпоративні активи якої вона взяла під особистий контроль", - сказано в позовній заяві UTICo.

Крім того, у власній позовній заяві UTICo зазначає, що в разі наявності будь-яких відшкодувань на користь Ю. ТИМОШЕНКО за позовом до українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША, UTICo звертається з клопотанням накласти арешт на частину цих відшкодувань у розмірі до 18,3 млн. дол., плюс законні відсотки, до закінчення судового слухання у справі "UTICo проти ТИМОШЕНКО".