UTICo подала до суду Нью-Йорку позов до Тимошенко

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) на початку липня подала до суду у Нью-Йорку позов до екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, вимагаючи від неї виплатити борг компанії “Єдині енергетичні системи України” (ЄЕСУ) на суму 18,3 млн. доларів.

Фотокопії позовної заяви UTICo оприлюднені сьогодні на сайті видання Kyiv Post.

Цим позовом UTICo намагається через Ю.ТИМОШЕНКО добитись виплати боргу компанії ЄЕСУ, яка у 90-х роках була посередником при продажі середньоазіатського і російського газу в Україну і Східну Європу та яку певний час очолювала Ю.ТИМОШЕНКО.

UTICo також звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона приховувала прибутки та активи ЄЕСУ від кредиторів, виводячи їх в офшори і під власний контроль.

Газета нагадує, що перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН 21 липня також заявив про наявність у прокуратури доказів щодо виведення прибутків ЄЕСУ, отриманих від торгівлі газом, в офшорні компанії.

У позові UTICo зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО перешкоджала стягуванню боргу з ЄЕСУ, і додається, що “за законами Нью-Йорка, присуджений борг може бути стягнений з особи, у якої знаходяться гроші боржника”. Такою особою UTICo вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

“UTICo є кредитором за рішенням суду на борг у розмірі $18 344 480 проти компанії “Єдині енергетичні системи України”, в якій ТИМОШЕНКО була президентом і корпоративні активи якої вона взяла під особистий контроль”, - сказано у позовній заяві UTICo.

Крім того, у власній позовній заяві UTICo зазначає, що у разі наявності будь-яких відшкодувань на користь Ю.ТИМОШЕНКО за позовом до українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША, UTICo звертається з клопотанням накласти арешт на частину цих відшкодувань у розмірі до $18,3 мільйонів, плюс законні відсотки, до закінчення судового слухання у справі “UTICo проти ТИМОШЕНКО”.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії «United Energy International Limited» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.

У ході розслідування кримінальної справи встановлюються усі службові особи, причетні до скоєного злочину.

Лідер партії «Батьківщина», колишня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала фальшивими документи, за якими СБУ порушила справу за фактом замаху на розтрату державних коштів на суму 405 мільйонів доларів колишніми урядовцями і корпорацією «ЄЕСУ». Про це вона написала на свій сторінці у Twitter.

«Головний "развєдчик" країни порушив справу по фальшивкам 96 року. Даю підказку: ще є тема по монголо-татарському ігу. За підтримку Золотої Орди», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.