«Дніпроенерго» збільшило чистий прибуток у 1,7 рази

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) у січні-липні 2011 року збільшила чистий прибуток в 1,73 рази - до 331,878 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За вказаний період компанія збільшила чистий дохід у 1,56 рази - до 4 млрд. 130,779 млн. грн., валовий прибуток компанії виріс більш ніж у 3 рази - до 576,879 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроенерго» завершила січень-березень 2011 року з прибутком 42,61 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії за аналогічний період 2010 року склав 12,93 млн. грн.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50% +1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.

«Дніпроенерго» завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році склав 236,049 млн. грн.