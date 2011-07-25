«Дніпрообленерго» скоротило чистий прибуток у 3 рази

ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» у січні-червні 2011 року скоротило чистий прибуток у 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 44,919 млн. грн.

Про це йдеться у звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, за вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 30,6% - до 6 млрд. 645,136 млн. грн., а валовий прибуток скоротила на 38,7% - до 205,959 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпрообленерго» в січні-березні 2011 року скоротило чистий прибуток у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 25,621 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» - найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ "Дніпрообленерго" належать державі та знаходяться в управлінні Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 15,9% - компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік з прибутком 42,117 млн. грн.