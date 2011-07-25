«Інтерпайп» поставив труби для будівництва вітряних станцій Європи

Трубно-колісна компанія "Інтерпайп" поставила безшовні конструкційні труби компанії Bladt Industries (Данія). Обсяг відвантаженої продукції склав 1200 тонн. Труби будуть використані для будівництва вітряних станцій в Північно-західній Європі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Bladt Industries є одним з лідерів на європейському ринку серед виробників фундаментів для офшорних вітрогенераторів.

«Це вже не перший досвід поставок подібної продукції на ринок Європейського Союзу, - коментує директор з продажу труб сегмента широкого споживання Віра СМАЛЬ. - «Інтерпайп» протягом багатьох років є одним з ключових постачальників для багатьох будівельних та інфраструктурних проектів. Наша компанія здійснювала поставки для багатьох проектів, реалізовуваних в рамках підготовки України до Євро-2012, поставляла труби для будівництва лайнера-гіганта Оазис класу, Дубайського метрополітену, аеропорту в Абу-Дабі, «Формули-1» і т.д. ».

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" - велика міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється у більш ніж 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.