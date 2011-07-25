Суд відмовив Тимошенко у закритті справи щодо газових угод

14:12, 25 липня 2011
Енергетика
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Головуючий на судовому процесі суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем'єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисникам у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідної постанови суду Р. КІРЄЄВ зачитав після перерви в судовому засіданні.

«У задоволенні клопотання відмовити. Рішення суду не підлягає оскарженню», - сказав Р. КІРЄЄВ.

Крім того, у постанові він зазначив, що подання клопотання про закриття кримінальної справи є передчасним, і нагадав, що раніше суд вже двічі відмовляв у закритті кримінальної справи, оскільки для цього немає підстав.

Суддя Р. КІРЄЄВ також зазначив, що адвокати Ю. ТИМОШЕНКО своїми витіюватими обгрунтуваннями клопотань «свідомо затягують судовий розгляд справи».

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