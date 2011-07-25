Реалізація бензину через АЗС у червні скоротилася на 10,5%, дизпалива - на 7,7%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7 424 одиниці, в червні ц.р. скоротилася на 10,5%, порівняно з червнем 2010 року, до 285,6 тис. тонн, а дизельного палива на 7,7% - до 130,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, в обсязі реалізованого бензину 51,3% припадав на продаж бензину марок А-94-98, 44,1% - А-90-93, 4,6% - А-72-80.

У червні через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та скрапленого та стисненого газу для автомобілів на загальну суму 5,803 млрд. грн., з якої 3,896 млрд. грн. (67,1%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,513 млрд. грн. (26,1%) - від продажу дизельного палива, 267,4 млн. грн. (4,6%) - від продажу скрапленого газу та 126,4 млн. грн. (2,2%) - від продажу стисненого газу.

На 1 липня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 119,4 тис. тонн бензину, 59,7 тис. тонн дизельного палива, 8,0 тис. тонн скрапленого газу і 0,8 тис. тонн стисненого газу.