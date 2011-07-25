«Енергоатом» оголосив тендер на відновлення конструкцій для добудови енергоблоків ХАЕС

Відособлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» «Хмельницька АЕС» оголосив торги на ремонтно-відновні роботи існуючих конструкцій енергоблоків №3 і №4, добудова яких планується до 2016 року.

Про це йдеться у відповідних оголошеннях станції, обнародуваних на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, мета вказаних робіт - приведення конструкцій будівель і споруд енергоблоків до задовільного стану, а також забезпечення збереження і підтримання їх у належному стані до початку будівництва.

Термін надання послуг – 2011-2012 рр.

Пропозиції учасників торгів приймаються до 28 серпня, тоді ж планується їх оприлюднення. Потрібна банківська гарантія в розмірі 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Олена МИКОЛАЙЧУК виступає проти використання існуючих конструкцій блоків при їх добудові, оскільки ті споруджувалися для реакторів 2-го покоління.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 – 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницькою АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які постачаються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.