Після вчорашнього падіння ціна нафти пішла вгору

На світових торгах у вівторок, 26 липня, ціни на нафту пішли вгору після значного падіння в понеділок на тлі ситуації у США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже виросла на 0,27 долара, або на 0,27% - до 99,470 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,01 долара, або на 0,01% - до 117,950 долара за барель, передає Bloomberg.

США 16 травня подолали чергову межу держборгу, визначену конгресом в минулому році, у 14,3 трильйона доларів. У адміністрації є близько тижня, щоб уникнути технічного дефолту, який може відбутися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення рівня верхньої межі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трильйона доларів. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, за прогнозами, складе близько 1,5 трильйона доларів.