Shell має намір видобувати сланцевий газ на Харківщині. Поклади - 1,5 трлн. кубометрів

Поклади сланцевого газу на території Харківської області становлять приблизно 1,5 трлн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, говорячи про високу ймовірність видобутку цієї корисної копалини на території області.

«Геологічне агентство Сполучених Штатів Америки, досить поважна компанія, каже, що в Україні 5-8 трлн. кубічних метрів покладів сланцевого газу, зокрема на Харківщині - близько 1,5 трлн. кубічних метрів », - сказав Ю. САПРОНОВ.

Він також зазначив, що тільки три компанії на сьогодні володіють технологією буріння свердловин сланцевого газу, у тому числі, нафтогазова компанія «Shell», котра нещодавно заявила про бажання розробки цих покладів на території Харківщини.

«Саме тому «Shell», безумовно, нам стратегічно цікавий», - заявив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, зараз ця компанія вивчає газоносні майданчики в Ізюмському районі області. При цьому заступник голови ОДА підкреслив, що сьогодні «Shell» на урядовому рівні веде переговори про розподіл видобутої продукції.

«Наскільки я знаю, переговори просуваються досить швидко й успішно», - зазначив він.

Крім того, заступник голови ОДА заявив, що сума інвестицій «Shell» у розробку родовищ сланцевого газу становитиме не менше 1 млрд. дол., і його видобуток на території Харківської області може розпочатися приблизно через 3 роки.

«Я не можу сьогодні сказати, про яку суму інвестицій ідеться, але це не менше 1 млрд. дол. Якщо вони перейдуть до розвідувального буріння цього року, то реалізація проекту - це 3-5 років», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, компанія «Shell» також зацікавлена у розвитку мережі автозаправних станцій під своєю торговою маркою на основних транспортних магістралях Харківщини.