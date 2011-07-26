Внаслідок аварії на шахті у Донецькій області загинув один гірник, доля ще трьох невідома

Внаслідок аварії на шахті „Родинська” ДП „Красноармійськвугілля” у Донецькій області загинув один гірник, доля ще трьох невідома.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 1.48 26 липня у м. Родинське Красноармійського району на шахті „Родинська», на горизонті 520 м, стався обвал порід крівлі. В шахті працювало 96 осіб, на аварійній ділянці - 16 гірників, з яких 5 потрапили під обвал.

Станом на 7.00 один гірник загинув, одного врятовано, доля ще трьох гірників невідома, пошуки тривають.

До пошуково-рятувальних робіт залучено чотири відділення та три реанімаційні протишокові групи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Робота шахти не припинялася.