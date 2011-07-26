Тимошенко знову відмовляється від адвокатів

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється від послуг адвокатів Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА через те, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЕЕВ не надав їм належного часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо гназових угод від 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю.ТИМОШЕНКО оприлюднив сьогодні на засіданні суду головуючий суддя Р.КІРЄЄВ.

У своїй заяві Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що цим адвокатам, як і попереднім - Сергію ВЛАСЕНКУ і Миколі ТИТАРЕНКУ - не надали адекватного часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Аналогічні заяви на ім’я Р.КІРЄЄВА написали й адвокати О.ПЛАЗОТНЮК та М.СІРИЙ.

«Це наш знак протесту на неправомірні дії судді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Р.КІРЄЄВ заявив, що це є зловживанням правом на захист.

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що черговим відводом своїх захисників не затягує судовий процес.

«Я не затягую і не зловживаю своїми правами, а домагаюся права на захист», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що трьох днів, які були надані її адвокатам, недостатньо для ознайомлення з 5 тисячами сторінок кримінальної справи. «Я готова повернути своїх захисників, якщо надасте нормальний час», - сказала вона.

Адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК наголосив, що в його заяві та заяві Миколи СІРОГО не йдеться про відмову від захисту. «Йдеться проте, що через неправомірні дії судді ми не можемо надавати нормальну допомогу», - пояснив О.ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ припустив, що підсудна затягує справу. За його словами, суд надав час для того, аби адвокати могли ознайомитися з матеріалами справи.

«Звідки Ви знаєте, що адвокати не встигли ознайомитися з матеріалами?», - запитав Р.КІРЄЄВ у Ю.ТИМОШЕНКО, чим викликав сміх у залі.

«Вони неодноразово про це заявляли, у тому числі Вам», - відповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

Між тим, захист екс-прем’єр-міністра заявляє про застосування суддею катувань стосовно Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив адвокат Микола СІРИЙ сьогодні журналістам перед початком судового процесу у Печерському райсуді КИєва.

«Це катування втілилося у двох формах. По-перше, в неодноразовому примушуванні Юлії ТИМОШЕНКО до допиту після того, як робочий день закінчився, тобто поза робочий час», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, ще однією формою катувань є розпорядження головуючого у справі судді Родіона КІРЄЄВА увімкнути на всю потужність кондиціонери, які знаходяться за спиною Ю.ТИМОШЕНКО, і в таких умовах суддя наполягав на наданні екс-прем’єром своїх показів.

«Це є катування. Наша спроба послатися на Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє катування у будь-якому вигляді, забороняє вчиняти дії, спрямовані на приниження честі і гідності обвинувачуваної особи, суддею ігнорувалася. Усі ці дії здійснювалися суддею КІРЄЄВИМ із застосуванням його повноважень, тобто у чистому вигляді це є перевищення повноважень суддею», - заявив М.СІРИЙ.

«Усе, що сьогодні відбувається, і не тільки по відношенню до мене, а по відношенню й до ЛУЦЕНКА, й до МАКАРЕНКА, й до ДІДЕНКА, до ШЕПІТЬКА, усіх людей, яких сьогодні за політичними мотивами репресують, по відношенню до усіх це є катування, це не суд, це не судді, це не кримінальні справи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.