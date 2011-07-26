Україна і Росія ще не погодили дату засідання двосторонньої комісії

Україна і Росія погоджують дату проведення засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Підготовчі роботи проводяться. Дату не скажу. Ми в постійному контакті з нашими російськими партнерами, і зараз це питання уточнюється», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує в цьому місяці зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і вирішити газові питання.

Про це В. ЯНУКОВИЧ повідомив 8 липня на прес-конференції у Києві.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день працює робоча група, створена за ініціативою прем'єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої і відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка у мене є, яку я маю якщо не щодня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких потрібно домовлятися», - сказав В. ЯНУКОВИЧ .

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

В. ЯНУКОВИЧ прогнозує, що саме на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо вона буде позитивною, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

Нагадаємо, Україна наполягає на перегляді формули ціни на російський газ.