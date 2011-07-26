«Укрнафта» скоротила прибуток на 47% - до 792 млн. грн.

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» у січні-червні скоротила чистий прибуток на 46,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 791,953 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому в офіційному інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні «Укрнафта» збільшила чистий дохід на 75,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 12 млрд. 904,687 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 71,9% - до 19 млрд. 90,112 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укрнафта» збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% +1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз Україна», 42% акцій контролює група «Приват».