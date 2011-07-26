Ціна української нафти на торгах УМВБ знизилася на 3%

Середньозважена ціна реалізації української нафти 26 липня на аукціонних торгах № 155 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 2,9%, або на 219 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7264 грн. за тонну (з ПДВ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на торгах було реалізовано 177,200 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 287 млн. 180,800 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 21 червня на аукціонних торгах № 154 на УМВБ знизилася на 0,1%, або на 11 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7483 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно із законодавством, стартова ціна реалізованої на аукціонах української нафти і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.