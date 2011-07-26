«Галнафтогаз» скоротив прибуток на 91%

ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» (м. Львів) у січні-червні скоротило чистий прибуток на 90,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 14,670 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що в січні-червні концерн "Галнафтогаз" скоротив чистий дохід на 57,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 704,519 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 57,2% - до 2 млрд. 45,334 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 294 сучасних автозаправних комплексів «ОККО». Всього компанії належить 320 АЗС. Компанія має 10 нафтобаз і 104 бензовози.

У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» та 121 автогазозаправний пункт зрідженого газу (АГЗП).

АЗК «ОККО» розміщені у всіх областях України та в АР Крим.