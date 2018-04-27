Влада не врахувала плани Росії у своїх газових розрахунках?

Наближається година Ч. І якщо багато хто вирішив, що це буде 2 серпня, то смію запевнити, що проблема з держборгом США не має до надзвичайності ніякого стосунку. Демократи і республіканці, безсумнівно, знайдуть точку дотику, так чи інакше підуть на компроміс і політичне питання, яке тільки в малому ступені має відношення до економіки, буде знято з порядку денного. Для України зараз набагато важливіші газові переговори з Росією. Хоч блакитного палива і достатньо накопичено в сховищах, але це аж ніяк не вирішує проблеми. Потреба в газі у Європі зростає, на Близькому Сході революційні бурі не вщухають, а значить, його ціна падати не буде. Її вже прогнозують для України в четвертому кварталі на рівні 600 дол. Найбільше постраждають енергоємні галузі. Наприклад, металурги підрахували, що їхні витрати через постійне зростання цін на природний газ у третьому кварталі збільшаться на 42%. А за словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Макухи, розрахункова ціна російського газу у третьому кварталі складе 354 доларів за тисячу кубометрів.

Тенденція добре простежується в цифрах. Зокрема, імпортний газ у першому кварталі коштував близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м. Додамо умову одержання чергового траншу МВФ - підвищення ціни газу для населення. І що далі? А далі варто нагадати, що останнім часом, коментуючи дану тему, росіяни висловлюються в ультимативній формі - ціну знизимо в обмін на створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу» (чи то пак, поглинання), а також управління ГТС і входження до Митного союзу. Ми, правда, опираємося як можемо. А можемо щось не дуже. По-перше, втрачено час, а по-друге, беручи до уваги традиції української влади, не віриться в її завзятість і наполегливість.

Президент обіцяв поставити всі крапки над "і" до кінця липня. Саме на цей місяць планували засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням Віктора Януковича і глави РФ Дмитра Медведєва. Віктор Федорович навіть казав про те, що замінить на цих переговорах Миколу Азарова, який донедавна перебував у відпустці. Але прем`єр вже працює, а переговори поки так і не відбулися. В українському МЗС заявляють, що процес узгодження дати триває. Керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства Олександр Дікусаров зазначає: «Підготовчі роботи проводяться. Дату не скажу. Ми в постійному контакті з нашими російськими партнерами, і зараз це питання уточнюється».

Але особлива впевненість Президента в позитивному ефекті переговорів не відстежується: «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з президентом Медведєвим плануємо зустрітися цього місяця. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання».

Подейкували, що все може відбутися 31 липня в Севастополі на святкуванні Дня російського флоту. До речі, В.Янукович планував поїздку туди 26 липня. Але голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба заявив, що вона перенесена.

«У Президента багато різних турбот: у нього не один Севастополь. У нього маса інших питань. Можу сказати відверто, що Віктор Федорович особисто мені подзвонив і сказав: «Обов`язково візит буде, тільки в інший час», - сказав В.Яцуба.

За його словами, і 31 липня Президент в Севастополь не приїде.

Залишається тільки здогадуватися про причини подібних зривів планів глави держави. Може, Росія роздратована розпочатою модернізацією ГТС України, яскравими заявами про єврокурс розвитку нашої країни, розширенням експлуатації американського ядерного палива на вітчизняних АЕС, активними переговорами про створення зони вільної торгівлі з ЄС, «арифметичною» пропозицією щодо участі в Митному союзі, судовими розглядами щодо підписання газових контрактів. І це тільки те, що лежить на поверхні, а що ще діє на Кремль, як червоне на бика, залишається, як кажуть, у форматі «тет-а-тет».

А тим часом, Європа готується до зими. Наприклад, провідний німецький енергоконцерн Eon веде переговори з «Газпромом» про зниження ціни на газ. Як пише Deutsche Welle, в інтерв`ю газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung глава Eon Йоханнес Тайссен не виключив, що в разі необхідності до вирішення проблеми може бути підключений арбітражний суд (вартість російського газу для Німеччини становить 318,96 дол. за тис. куб. м).

Литва діє ще рішучіше. Парламент прийняв закон, що забороняє постачальникам газу володіти газотранспортною системою в країні. Якщо президент підпише документ, то Газпрому, який володіє 37,1% литовської газової компанії Lietuvos Dujos, доведеться в найближчі роки відмовитися від литовської труби.

І це дійсно крок до енергонезалежності. Прем`єр країни Андрюс Кубілюс визнав, що «продаж газопроводів вісім років тому був великою помилкою».

Подібне відбувається відповідно до третього енеогопакету ЄС від 2009 року, який свідчить - компаніям варто відокремити виробництво від розподільних мереж. Брюссель вважає, що це зробить газові ринки більш конкурентними. Втім, третій енергопакет не зобов`язує країну проводити поділ до тих пір, поки вона отримує газ тільки з одного джерела. Звичайно, "Газпром" позицій не здає. На його думку, такі вимоги незаконні. Але від переговорів не відмовляється. Значить, у нього проблеми все-таки є, і вони значні.

Не можна не згадати обхідні труби навколо України. Москва робить на них потужну ставку. Може, їй наша ГТС вже не потрібна, і вся проблема в незговірливості України щодо Митного союзу?

Як відзначає експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава, це має під собою серйозні підстави, але правда полягає в тому, що українська ГТС все-таки потрібна Росії.

За його словами, українська ГТС - найдешевший спосіб доставки російського газу в Європу. За останні роки «Газпром» спробував увійти в управління більшості газотранспортних систем транзитних країн. Таким чином, вважає експерт, російський монополіст забезпечує собі прогнозовану ситуацію, знижує витрати на транспортування газу і головне - отримує прямий доступ до споживачів, у першу чергу, промислових. При цьому з усіх труб українська - найзначніша для «Газпрому», а Україна - найбільший європейський споживач російського газу.

«Введення в експлуатацію «Північного» та «Південного» потоків не вирішить ситуацію. Адже проектована пропускна здатність обох потоків - 118 млрд. м. куб., що істотно менше потенційної потужності української ГТС - 178,5 млрд. куб. м (на кордоні з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою). Враховуючи цінність української ГТС для «Газпрому», питання про те, чи витримає українська влада тиск своїх російських «партнерів», залишається відкритим », - заявив експерт.

Говорячи про перспективи створення тристороннього консорціуму Україна-Росія-ЄС, який би модернізував і надалі керував би українською ГТС, експерт відзначив, що переговори в цьому напрямку на сьогоднішній день перервані: «Для Європи питання стабільності поставок російського газу через український газопровід - питання енергетичної безпеки. Європейські корпорації готові інвестувати в даний проект. Проте, як часто вказують наші європейські колеги, сьогодні подібний варіант неможливий через неготовність української сторони встановлювати прозорі правила гри на газовому ринку».

Що ж до дати вирішальних переговорів, то директор Українського Банку Інституту країн СНД Володимир Корнілов прогнозує підписання нових газових домовленостей восени. І мова піде про Митний союз.

«Про те, що саме Янукович запропонував Путіну (у питанні співпраці України з Митним союзом - авт.), ми можемо тільки здогадуватися, але в будь-якому випадку, Путіна це зацікавило. Я впевнений, що, як мінімум, восени ми станемо свідками якоїсь домовленості з більш тісного зв`язку між Росією і Україною, оскільки Україні життєво необхідно до четвертого кварталу домогтися знижки на газ», - зазначив він.

За словами В.Корнілова, питання про газові знижки для України не знімається протягом тривалого періоду часу. Проте, коли ця тема в черговий раз піднялася, Росія дала Україні зрозуміти, що цього можна досягти тільки приєднавшись до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Осінь не за горами, тоді-то ми й дізнаємося, на що «наважилася» влада, захищаючи інтереси українців...

Нана Чорна (УНІАН)