Суд у засіданні з розгляду справи Тимошенко оголосив перерву до завтрашнього ранку

У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових контрактів оголошено перерву до 11.00 27 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив після того, як з’ясувалося, що деякі свідки не з’явилися у суд на допити.

«У зв’язку з необхідністю виклику свідків суд оголошує перерву до 11.00 27 липня», - сказав суддя.

Після перерви суд допитав представника НАК «Нафтогаз України», який сказав, що додаткові витрати компанії у 2009 році, порівняно з 2008 роком, через підписані газові угоди становили 194 млн. дол. При цьому, за словами свідка, він не бере до уваги ті 10 млрд. кубометрів газу, які знаходилися в газосховищах, але згодом за рішенням Стокгольмського арбітражного суду були повернуті компанії «РосУкрЕнерго».

Під час допиту цього свідка Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово намагалася зробити заяву про відвід судді Р.КІРЄЄВУ та заяву про злочин.

«Я хочу зробити заяву про злочин, що саме діями нинішньої влади НАК «Нафтогаз» був заведений у збитки через відбирання 10-12 млрд. кубометрів газу», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що Р.КІРЄЄВ говорив неправду, коли стверджував, що вона відмовляється ставити свідкам запитання.

«Я залишилася без захисту. Я не підготовлена своїми захисниками, оскільки не могла в адекватний термін ознайомлюватися з матеріалами», - сказала вона.

Через те що Ю.ТИМОШЕНКО майже впродовж двох годин без зупинки виголошувала заяви, журналісти не могли почути прізвища, посади і покази деяких свідків.

Р.КІРЄЄВ неодноразово робив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО та попереджав про видалення із зали суду, однак це не вплинуло на неї.