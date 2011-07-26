Тимошенко завтра прийде до суду, однак нових захисників шукатиме три дні

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вона прийде на завтрашнє засідання Печерського райсуду Києва, однак клопотання про залучення захисників подавати не буде.

Про це вона заявила журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи варто завтра очікувати відповідного клопотання.

«Я як законослухняна людина дотримаюся закону. За законом у мене є три дні для того, щоб підібрати нових захисників, які погодяться піти в цей ганебний процес, які погодяться піти сюди, де, в принципі, їхні дипломи юристів практично непридатні», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що спробує знайти захисників, які погодяться брати участь «в цьому судилищі і захистити мене».

Вона також додала, що після цього проситиме у суду дати достатньо часу для ознайомлення нових адвокатів з матеріалами справи.

«Завтра я прийду в це судилище, але я не учасник цього судилища без захисту і без розуміння того, що там відбувається», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що сьогоднішнє засідання суду чітко показало, що цей процес втратив усі ознаки правосуддя та виконання законів.

«Коли я сиділа в цьому судилищі, я згадувала 37-й рік, коли розправлялися з усім інакомисленням, з політично непокірними, коли розправлялися з інтелігенцією. Але в 37-му році хоча б вигляд робили судових засідань. Зараз в Україні те, що робить ЯНУКОВИЧ, це гірше 37-го року – це чистий фашизм», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.