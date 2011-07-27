Депутат Семерак після сутичці у Печерському райсуді госпіталізований зі струсом мозку

Народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Виконкому партії «Реформи і Порядок» Остап СЕМЕРАК госпіталізований із діагнозом «струс головного мозку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Парламентарій отримав травму під час нападу спецпідрозділу «Грифон» на народних депутатів і журналістів у залі Печерського районного суду Києва», – йдеться у повідомленні.

Зараз О.СЕМЕРАК перебуває у лікарні «Феофанія», почуває себе погано, зазначили у ПРП.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня бійці спецпідрозділу міліції «Грифон» завдали тілесних ушкоджень народним депутатам від «БЮТ-Батьківщини» у Печерському райсуді Києва, де відбувається процес у справі екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, постраждалого народного депутата О.СЕМЕРАКА «швидка» відвезла до лікарні «Феофанія».

У сутичці фізичних ушкоджень було завдано також першому помічнику Ю.ТИМОШЕНКО Ользі ТРЕГУБОВІЙ і народним депутатам Павлу КОСТЕНКУ і Валерію КАЛЬЧЕНКУ. Останньому бійці спецпідрозділу також розбили окуляри.