В Україні через негоду знеструмлено 319 населених пунктів

В ніч з 26 на 27 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 319 населених пунктів у дев’яти областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, у Львівській області без електропостачання залишаються 97 населених пунктів, у Волинській – 39, Івано-Франківській – 37, Житомирській – 35, Вінницькій – 33, Київській -29, Рівненській – 29, Черкаській – 11, Чернігівській – 9.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.