На шахті «Родинська» підняли на поверхню тіла ще двох загиблих гірників

На шахті «Родинська» в Донецькій області підняті на поверхню тіла ще двох загиблих гірників.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Територіального управління Держгырпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За її словами, на поверхню підняті тіла електрослюсаря, 1973 року народження, і гірника очисного забою, 1979 року народження.

«Усього внаслідок аварії на шахті «Родинська» троє гірників загинуло, ще двоє були госпіталізовані, їхній стан стабільний тяжкий», - сказала М.НІКІТІНА.

Вона зазначила, що теруправлінням Держгірпромнагляду вже створена комісія з розслідування групового нещасного випадку на шахті.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня о 01.48 у м. Родинське Красноармійського району Донецької області на шахті «Родинська» (ДП «Красноармійськвугілля»), на горизонті 520 м, стався обвал порід крівлі. У шахті працювали 96 чоловік, на аварійній ділянці 16 гірників, з яких 5 пополи під обвал. У першу годину після аварії рятувальники підняли на поверхню тіло загиблого гірника очисного забою, 1970 року народження, а також двох травмованих гірників - гірничого майстра, 1983 року народження, і машиніста гірських виймальних машин, 1972 року народження. Доля ще двох гірників залишалася невідомою.